BGH verlangt weitere Verhandlung zu Amokfahrt von Volkmarsen

Bei dem Vorbehalt wird am Ende der Haftzeit die Gefährlichkeit des Täters in einer weiteren Hauptverhandlung geprüft. Zudem änderte der BGH den Schuldspruch bezüglich einiger Fälle von gefährlicher Körperverletzung, die dadurch entfallen. Ansonsten verwarf der BGH die Revision des Mannes. Er war am 24. Februar 2020 vorsätzlich in den Rosenmontagszug der Stadt gerast und verletzte fast 90 Menschen, darunter 26 Kinder, teilweise schwer.