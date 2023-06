Bielefeld mit „Fairplay“-Trikot im Relegations-Rückspiel

Bielefeld (dpa) - . Arminia Bielefeld bestreitet das Relegations-Rückspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nach den Ausschreitungen beim Hinspiel am Freitag (0:4) mit dem Slogan „Fairplay“ auf dem Trikot. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der langjährige Trikotsponsor der Bielefelder verzichtet dafür am Dienstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) auf den eigenen Schriftzug. Aus Wut über die Leistung ihres Teams hatten Arminen-Anhänger am Freitag mit Pyrotechnik, Leuchtraketen und einem angedrohten Platzsturm für eine lange Spielunterbrechung gesorgt. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch.