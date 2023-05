Bielefelder Profis zahlen Fans den Auswärts-Eintritt

Das Rückspiel findet am 6. Juni (20:45 Uhr/Sat.1 und Sky) in Bielefeld statt. Dauerkarteninhaber müssen dafür kein Extra-Ticket kaufen. Sie erhalten freien Eintritt, wie die Arminia in einer gesonderten Mitteilung am Montag schrieb. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat hatte am letzten Spieltag mit 0:4 in Magdeburg verloren und damit die letzte Chance auf den direkten Klassenverbleib verspielt.