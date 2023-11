Bierhoff: Deutschland zweitwichtigster Football-Markt

Frankfurt/Main (dpa) - . Der ehemalige Fußballprofi Oliver Bierhoff ist verwundert, dass das Rahmenprogramm beim American Football goutiert wird und beim Fußball nicht. „Was mich im Gegensatz dazu hier in Deutschland etwas überrascht, dass wir darüber diskutieren müssen, wenn Helene Fischer in der Halbzeit beim Pokalfinale auftritt. Und es zwei Wochen später aber heißt: Wie toll, dass Stars wie Beyoncé oder Rihanna beim Superbowl auftreten“, sagte Bierhoff der dpa. „Ich glaube, dass genau diese Mischung aus einer tollen Show und spektakulären, dynamischen Spielzügen dafür sorgt, dass Football auch in Deutschland immer beliebter wird.“