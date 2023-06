Biker wird in Böschung geschleudert: Schwer verletzt

Lorch (dpa/lhe) - . Ein Motorradfahrer ist im Rheingau-Taunus-Kreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 20-Jährige am Donnerstagabend auf einer Landesstraße zwischen Geisenheim-Stephanshausen und Lorch-Ranselberg aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall flog er über sein Motorrad und die Leitplanke und wurde in eine Böschung geschleudert. Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.