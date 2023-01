Bildungsminister: Mehr Deutsch und Mathe in Grundschulen

„Was nun, Frau Hubig und Herr Lorz?“, lautete der rote Faden des Doppelinterviews. Hintergrund ist, dass in Deutschland bereits jedes fünfte Kind beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule nicht richtig lesen und rechnen kann. Beim Schreiben sind es sogar 30 Prozent nach der von den Kultusministern selbst in Auftrag gegebenen Studie. Hessen und Rheinland-Pfalz bewegen sich in etwa in diesem mangelhaften Durchschnitt.