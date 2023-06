Binding-Kulturpreis geht an den Verein Lichter Filmkultur

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der mit 50.000 Euro dotierte Binding-Kulturpreis 2023 ist an den Verein Lichter Filmkultur für sein Lichter Filmfest Frankfurt International überreicht worden. Laudatorin bei der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche am Samstag war die frühere Direktorin des Deutschen Filminstituts und Filmuseums in Frankfurt, Claudia Dillmann. Der Verein setze sich seit 16 Jahren erfolgreich für die regionale Film- und Kulturszene und neue filmpolitische Ansätze in Deutschland ein, begründete das Kuratorium der Binding-Stiftung seine Wahl.