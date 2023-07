Bio-Anteil in Hessens Landwirtschaft weiter gestiegen

Berlin (dpa/lhe) - . Die Bio-Landwirtschaft hat in Hessen weiter zugenommen. Im Jahr 2022 wurden in dem Bundesland 126.474 Hektar ökologisch bewirtschaftet, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 123.776 Hektar gewesen. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen lag damit bis Ende vergangenen Jahres bei 16,5 Prozent der gesamten Agrarfläche. „Bio“ wirtschafteten mit 2461 Höfen 16,3 Prozent der Betriebe im Land.