Birgit Emnet ist „Journalistin des Jahres“

„Seit der Aufdeckung des Skandals um die Arbeiterwohlfahrt in Wiesbaden und Frankfurt waren die hartnäckigen Berichte dieser beiden, unabhängig voneinander, unverzichtbar. Dank ihrer unermüdlichen Recherchen kamen immer wieder neue Wendungen ans Licht“, heißt es in der Begründung der Jury. Den Awo-Skandal hatte 2019/2020 maßgeblich der Wiesbadener Kurier aufgedeckt, Birgit Emnet, Olaf Streubig und André Domes waren dafür 2021 mit dem renommierten Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet worden. Nun wird Emnet als „Journalistin des Jahres“ prämiert. „Ich bin positiv überrascht, dass nicht nur die spektakulären Enthüllungen der Anfangszeit gewürdigt werden, sondern auch die Kontinuität der Berichterstattung“, sagt Emnet. Die offizielle Preisverleihung, zu der traditionell die Top 3 in den jeweiligen Preis-Kategorien eingeladen werden, wird am 22. Mai 2023 in Berlin stattfinden.