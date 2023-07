Bis zu 36 Grad am Wochenende in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - . Am Wochenende wird es in Hessen sonnig und bis zu 36 Grad warm. Am Freitag scheint die Sonne tagsüber, der Himmel bleibt wolkenfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Abend können vereinzelt Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad, im Bergland auf 24 bis 27 Grad.