Bis zu sieben Jahre Haft für Mitglieder von Einbrecherbande

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine Einbrecherbande ist am Dienstag in Frankfurt zu Haftstrafen zwischen knapp vier und sieben Jahren verurteilt worden. Die vier Männer hatten die Einbrüche 2021 vor allem im Rhein-Main-Gebiet verübt. Sie erbeuteten in Häusern und Wohnungen Schmuck, Bargeld und Münzen im Wert von etwa 244.000 Euro. Nach der letzten Tat wurden sie in Hannover festgenommen.