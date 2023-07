Bischofskonferenz dringt auf „Kultur der Lebensbejahung“

Bonn (dpa) - . Wenige Tage vor der gesetzlichen Neuregelung der Sterbehilfe durch den Bundestag hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, für eine Kultur der Lebensbejahung und gegenseitigen Fürsorge geworben. „Wir müssen als Gesellschaft darauf achten, dass keine Situation entsteht, in der ein älterer oder kranker Mensch oder ein Mensch in einer existenziellen Krise eher eine gute Infrastruktur der Suizidassistenz vorfindet als ausreichende und angemessene Rahmenbedingungen, um sich vertrauensvoll in Pflege zu begeben“, sagte der Bischof am Sonntag.