Bisher 19 Warnmeldungen über Cell Broadcast in Hessen

Anlässe für Warnmeldungen sind unter anderem Unwetter, Brände oder Funde von Weltkriegsbomben. Deutschlandweit wurde Cell Broadcast Vodafone zufolge bereits 175 Mal ausgelöst, darunter am häufigsten in Nordrhein-Westfalen (39) und in Rheinland-Pfalz (34). Das System sei bis heute technisch reibungslos gelaufen, sagte Hendrik Roggendorf vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. In Hessen lösten Behörden unter anderem wegen Weltkriegsbombenfunden sowie wegen Bränden und Probealarmen Alarm aus. Auch vor dem schweren Unwetter am 22. Juni im Raum Kassel wurde gewarnt.