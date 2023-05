Bisher kaum Sanktionen bei Verstößen gegen Masernimpflicht

Im RHEINGAU-TAUNUS-KREIS sind wegen Nichtvorlage des Nachweises aktuell 99 Ordnungswidrigkeitsverfahren in Schulen und 7 in Kitas in Vorbereitung. „Ab voraussichtlich Mai werden - als erster Schritt des Amtsverfahrens - Anhörungen an die Erziehungsberechtigten versendet“, so eine Sprecherin. Bußgelder oder Betretungsverbote wurden also noch keine verhängt. Bei einem Kita-Kind hatte der Kreis bereits ein Betretungsverbot ausgesprochen, es dann aber wieder zurückgenommen, als der Nachweis verspätetet vorgelegt wurde.