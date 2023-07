Bislang rund 2,55 Millionen Euro Heizkostenhilfe ausgezahlt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessische Privathaushalte haben bislang rund 2,55 Millionen Euro Heizkostenhilfe erhalten. Dies teilte das hessische Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Härtefallhilfe soll Haushalte, die mit nicht leitungsgebundenen Energien wie Öl, Holzpellets, Flüssiggas oder Kohle heizen, von der besonders starken Preissteigerung im Jahr 2022 entlasten. Seit Freischaltung des Portals Anfang Mai seien in Hessen 20 109 Anträge eingegangen, 6734 davon seien bislang bearbeitet worden. Abgelehnt worden seien bisher 65 Anträge.