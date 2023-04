Bistum Fulda begleitet Landesgartenschau

Fulda (dpa/lhe) - . Das Bistum Fulda wird die in Kürze beginnende Landesgartenschau in der osthessischen Stadt mit eigenen Beiträgen begleiten. Führungen in Kirchen- und Klostergärten gehörten ebenso dazu wie Konzerte, Lesungen und Gesprächsrunden, Pflanzaktionen, Vorträge sowie Gottesdienste und Gebete, teilte das Bistum am Mittwoch mit. Das Ausstellungsgelände im Westen der Stadt solle dabei mit dem Dombezirk und der Fuldaer Innenstadt verbunden werden.