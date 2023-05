Bitterer Tag: Frankfurter Basketballer steigen ab

Göttingen (dpa/lhe) - . Mit hängenden Köpfen verabschiedeten sich die Frankfurter Basketballer von ihren mitgereisten Fans. Zwar gewannen die Fraport Skyliners am Sonntag am letzten Spieltag der Hauptrunde bei der BG Göttingen mit 88:82 (38:47), dennoch müssen die Hessen den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Weil der Mitteldeutsche BC im Parallelspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 79:69 (34:39) gewann, war der Skyliners-Erfolg in Göttingen am Ende ohne Wert. Frankfurt steigt ab, der MBC bleibt erstklassig. Medi Bayreuth stand bereits zuvor als erster Absteiger fest.