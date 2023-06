BKA warnt vor zunehmender Gewalt in Rocker-Szene

Wiesbaden (dpa) - . Das Bundeskriminalamt hat vor einem Anstieg der Gewalt in der Rocker-Szene gewarnt. „Die gewalttätigen Auseinandersetzungen waren in den letzten Jahren zurückgegangen. Aber gerade nehmen sie wieder zu“, sagte Michael Nagel vom Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden in einem Interview mit der Zeitung „Welt“. Zudem arbeiteten Rocker verstärkt mit anderen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität zusammen, etwa bei der Drogenkriminalität.