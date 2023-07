Blutspuren nach Auseinandersetzung bei Frankfurter Kiosk

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Blutspuren auf einem Gehweg und einer Straße vor einem Kiosk in Frankfurt haben zu Ermittlungen der Polizei geführt. In der Nacht zum Freitag sei es gegen Mitternacht zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Täter und Opfer seien derzeit nicht bekannt, die Blutspuren würden aber auf zumindest eine Verletzung hindeuten.