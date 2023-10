Boch und Dattke kämpfen bei Frankfurt-Marathon für Olympia

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Beim Frankfurt Marathon am Sonntag (10.00 Uhr/Hessischer Rundfunk) wollen Simon Boch und Miriam Dattke die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris unterbieten und jeweils einen der drei Startplätze erkämpfen. Als Favorit bei den Männern gilt der Kenianer Samwel Mailu. Anwärter auf den Sieg sind zudem Guye Adola aus Äthiopien, Titelverteidiger Brimin Misoi (Kenia) und Mulugeta Uma (Äthiopien). Nummer eins auf der Startliste der Frauen ist die Kenianerin Visiline Jepkesho. Zu ihren Konkurrentinnen gehören Magdalyne Masai und Agnes Keino (beide Kenia). Insgesamt werden zur 40. Ausgabe des Marathons rund 13 000 Teilnehmer am Start erwartet.