Boch und Dattke verpassen Olympia-Norm

Der Kenianer Brimin Misoi wiederholte in 2:04:53 Stunden seinen Vorjahreserfolg in der Mainmetropole. Zweiter wurde Asefa Uma aus Äthiopien mit deutlichem Rückstand in 2:06:47 Stunden vor Guye Adola (Kenia/2:07:4). Den Sieg bei den Frauen sicherte sich die Äthiopierin Buzunesh Getachew Gudeta in 2:19:27 Stunden vor den beiden Kenianerinnen Winfridah Moseti (2:20:55) und Sharon Arusho (2:22:07).