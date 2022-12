Böller durch Fenster geworfen: Mann schwer an Hand verletzt

Neukirchen (dpa/lhe) - . Ein durch eine Fensterscheibe geworfener Feuerwerkskörper hat einen 21 Jahre alten Mann in Nordhessen schwer verletzt. Unbekannte hätten am frühen Freitagmorgen zunächst mit einem Stein eine Scheibe der Wohnung des Mannes eingeworfen, teilte die Polizei in Homberg mit. Anschließend sei der Böller durch die kaputte Scheibe geflogen.