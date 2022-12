Böllern Stress für Tiere: Verzicht und Verbot gefordert

Katzen und Hunde könnten von ihren Halterinnen und Haltern zumindest besser vor der Silvesterknallerei geschützt werden. So sollten auch Freigänger-Katzen um Silvester im Haus gehalten werden. „Wenn sie in Panik geraten, flüchten und verstecken sie sich“, so Faust-Schmidt. Auch die meisten Hunde - abgesehen von sehr „tiefenentspannten“ Exemplaren - sollten an Silvester auf keinen Fall alleingelassen werden. „Beim Gassigehen sollten Hunde vor und nach den Silvestertagen gut gesichert an der Leine ausgeführt werden. So mancher sonst gut hörende Hund ist schon an Silvester im Freilauf wegen eines plötzlichen Knalls in Panik geraten und weggelaufen - um Silvester macht Leinenpflicht deshalb unbedingt Sinn.“