Bombe in Hanau entschärft: Tausende können zurück in Wohnung

Die britische 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Sperrbereich wurde auf rund 1000 Meter festgelegt. Ein in diesem Radius befindliches Krankenhaus habe aber nicht evakuiert werden müssen. Patienten dort seien in Räumlichkeiten verlegt worden, die in einem sogenannten sicheren Sprengschatten lagen.