Bombe in Hanau kontrolliert gesprengt: Sperrbereich frei

Am Mittwochmorgen hatten Tausende Menschen in einem Umkreis von 750 Metern um die Fundstelle der Bombe ihre Wohnungen verlassen müssen. Dafür war die Polizei seit 8.00 Uhr morgens von Haus zu Haus gegangen, hatte die Menschen über die Maßnahmen informiert und sie aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Insgesamt waren rund 16 000 Menschen von den Maßnahmen betroffen, darunter auch rund 3000 Beschäftigte des Technologiekonzerns Heraeus, auf dessen Werksgelände der Blindgänger am Vortag bei Abrissarbeiten entdeckt worden war. Die Beschäftigten hatten das Gelände daraufhin bereits am Dienstag verlassen und waren am Mittwoch nicht zur Arbeit gekommen.