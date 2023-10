Bombendrohung: Rathaus in Biblis zeitweise evakuiert

Biblis (dpa/lhe) - . Wegen einer Bombendrohung ist das Rathaus im südhessischen Biblis am Montagmorgen zeitweise geräumt worden. Alle Beschäftigten hätten das Gebäude verlassen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Ein Anrufer habe am Morgen mitgeteilt, dass innerhalb von zehn Minuten eine Bombe explodieren werde. Polizisten suchten mit speziell ausgebildeten Spürhunden das Rathaus ab, knapp zwei Stunden nach der Bombendrohung konnte Entwarnung gegeben werden und die Mitarbeiter konnten ins Rathaus zurückkehren.