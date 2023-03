Bombenfund: 17.000 sollen Wohnungen in Hanau verlassen

Hanau (dpa/lhe) - . Experten vom hessischen Kampfmittelräumdienst wollen am Sonntag in Hanau eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärfen. Dazu sollen rund 17.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser im Stadtteil Nordwest vorübergehend verlassen. Bürgerinnen und Bürgern steht eine Halle als Aufenthaltsort zur Verfügung. Der Stadt zufolge beginnen die Straßensperrungen um 9.00 Uhr. Zahlreiche Buslinien sollen umgeleitet werden oder entfallen. Die britische Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Evakuierungsradius wurde auf 1000 Meter festgelegt.