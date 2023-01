Boris Rhein: Kenne Name des Lübcke-Mörders erst seit der Tat

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kennt eigenen Worten zufolge den Namen des Rechtsextremisten Stephan Ernst erst seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Name sei ihm erst durch die Berichterstattung über den Lübcke-Mord bekannt geworden, sagte Rhein in Wiesbaden im Landtags-Untersuchungsausschuss zu dem Fall. Dort sagte er am Freitag als Zeuge aus.