Borkenkäferentwicklung in Hessen aktuell noch überschaubar

Kassel (dpa/lhe) - . In einigen Waldgebieten Deutschlands richtet der Borkenkäfer wieder massive Schäden an. In Hessen ist die Lage laut dem Landesbetrieb Hessen Forst aktuell noch überschaubar. „Die kühle Witterung zu Beginn des Jahres hat die Borkenkäferentwicklung in Hessen verzögert, seit Ende Juni steigen die Befallszahlen wieder“, sagte Sprecherin Michelle Sundermann der Deutschen Presse-Agentur in Kassel. „Eine landesweite Welle erwarten wir allein schon aufgrund der zurückgegangenen Fläche an Fichtenbeständen nicht“, erläuterte sie. In den verbleibenden Fichten-Gebieten, beispielsweise im Spessart oder Odenwald, bestehe allerdings immer das Risiko einer Massenvermehrung.