Brände im Habichtswald: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Kassel/Habichtswald (dpa/lhe) - . Nach den Bränden im Habichtswald in Nordhessen am Wochenende schließt die Polizei eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung nicht aus. Zur Klärung werde auch nach Zeugen gesucht, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit.