Brand auf früherem Truppenübungsplatz wieder aufgeflammt

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da sich Munition auf dem Gelände befindet. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, sagte die Sprecherin. In Absprache mit den Spezialisten will die Feuerwehr nun näher an den Brandherd heranrücken. Zudem sei ein Löschroboter aus Niedersachsen angefordert worden, um näher an die Glutnester gelangen zu können. Er werde am Dienstagnachmittag erwartet. Weiterhin unklar seien die Brandursache und die Schadenshöhe. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.