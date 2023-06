Brand bei „Kannibale von Rotenburg“: Jugendliche im Verdacht

Das in der mutmaßlichen Brandserie zuletzt abgebrannte Haus in Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) stand seit Jahren leer. Der ehemalige Bewohner des Hauses sitzt wegen Mordes und Störung der Totenruhe in Haft. Der Computertechniker hatte im Jahr 2001 einen Internet-Bekannten getötet, zerlegt und Teile des Körpers gegessen.