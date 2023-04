Brand in Containeranlage für Flüchtlinge: Keine Verletzten

Roßdorf (dpa/lhe) - . Eine Containeranlage für die Unterbringung von Flüchtlingen ist im südhessischen Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) in Brand geraten. Verletzt worden sei bei dem Feuer in der noch unbewohnten Anlage in der Nacht auf Sonntag niemand, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Erste Ermittlungen deuteten auf Brandstiftung hin.