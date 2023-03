Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen

Erbach (dpa/lhe) – . In Erbach im Odenwaldkreis hat ein Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen am Samstag einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen habe ein technischer Defekt den Brand verursacht, teilte die Polizei mit. Das betroffene Zimmer sei aktuell nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner des Gebäudes seien unverletzt geblieben. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr sei durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden.