Brand in Griesheim: Zwei schwer Verletzte

Frankfurt (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnungsbrand im Frankfurter Stadtteil Griesheim sind zwei Bewohner schwer und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht von Sonntag auf Montag im dritten Stock eines Wohnhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Den 80 Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, in den frühen Morgenstunden den Brand zu löschen. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der leicht verletzte Feuerwehrmann konnte am Montagmorgen das Krankenhaus wieder verlassen. Über die Ursache des Brandes ist laut Feuerwehr noch nichts bekannt.