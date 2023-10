Brand in Halle eines Zementwerks gelöscht: Millionenschaden

Großenlüder (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einer Halle eines Zementwerks in Großenlüder ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte ihn auf bis zu einer Million Euro, wie ein Sprecher der Polizei Osthessen in der Nacht zu Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage sagte.