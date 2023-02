Brand in Hanauer Shisha-Bar

Hanau (dpa/lhe) - . In der Nacht zum Sonntag hat es in einer Shisha-Bar im Hanauer Stadtteil Steinheim gebrannt. Das Feuer habe sich in einer Belüftungsanlage entwickelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es gab keine Verletzten. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die genaue Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Es werde jedoch ermittelt, ob es von einem technischen Defekt in der Belüftungsanlage ausgegangen sein könnte, hieß es.