Brand in Herborn: Mann schwer verletzt

Herborn (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem ehemaligen Hotel in Herborn (Lahn-Dill-Kreis) in Mittelhessen ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Brand wurde in der Nacht zu Montag gegen 3.45 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien ausgerückt, um das Feuer zu löschen.