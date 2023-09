Brand in Kfz-Werkstatt: Sechs Verletzte und hoher Schaden

Maintal (dpa/lhe) - . Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in Maintal-Dörnigheim (Main-Kinzig-Kreis) sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Die Männer - drei Werkstatt- und zwei Rettungsdienst-Mitarbeiter sowie ein Feuerwehrmann - zogen sich Rauchgasvergiftungen zu und mussten medizinisch behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus.