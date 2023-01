Brand in Lackierbetrieb im Kreis Bergstraße

Mörlenbach (dpa/lhe) - . In einem Lackierbetrieb im südhessischen Mörlenbach (Kreis Bergstraße) ist eine Maschine in Brand geraten. Eine Verpuffung soll das Feuer am Mittwoch ausgelöst haben, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte demnach von den Mitarbeitern nicht selbst gelöscht werden, weswegen die Feuerwehr alarmiert wurde. Zwei Beschäftigte kamen vorsorglich ins Krankenhaus, verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge löste ein technischer Defekt die Verpuffung aus. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unbekannt.