Brand in Lagerhalle: 100.000 Euro Schaden

Hanau (dpa/lhe) - . Ein Brand in der Lagerhalle eines Baumarktes in Hanau hat für einen Sachschaden von rund 100.000 Euro gesorgt. Ein Gabelstapler habe am Mittwochabend in der Halle Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Polizei Offenbach am Main am Donnerstagmorgen. Die Flammen griffen demnach auf in der Halle gelagerte Dämmstoffe, einen weiteren Gabelstapler sowie die Hallendecke über.