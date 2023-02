Brand in Mehrfamilienhaus: 350.000 Euro Schaden

Bad Homburg (dpa/lhe) - . In Bad Homburg hat in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr schätzte den Schaden laut Polizeiangaben auf etwa 350.000 Euro. Aus dem Brandhaus wurden demnach 13 Personen evakuiert. Ein Mensch wurde laut Polizei über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.