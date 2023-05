Brand in Papierlagerhalle: Löscheinsatz dauert an

Die Lagerhalle war aus bislang ungeklärter Ursache am späten Dienstagabend in Brand geraten. Rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in der Fabrikhalle in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am Mittwoch sowohl im Innen- wie Außenbereich des Geländes. Die Schadenhöhe war noch nicht bekannt.