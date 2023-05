Brand in Rüsselsheimer Einfamilienhaus: Bewohner verletzt

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) sind zwei Bewohner verletzt worden. Das Feuer war aus bislang ungeklärten Gründen im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag sagte. Ein Bewohner schaffte es vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie, er kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Frau musste aus dem brennenden Haus geborgen werden und erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Weitere Details - etwa zur Brandursache oder zum Sachschaden - nannte die Polizei nicht. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach Mitternacht an.