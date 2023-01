Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im 28. und 29. Stockwerk eines Hochhauses in Frankfurt ist am Donnerstag in einem Serverraum ein Akkupack in Brand geraten. Es habe eine deutliche Rauchentwicklung gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien in dem Bürogebäude nicht verletzt worden. Die Brandbekämpfung dauere noch an.