Brand in Wohnhaus: Bewohner kommt mit Hubschrauber in Klinik

Gießen (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Wohnhaus im mittelhessischen Reiskirchen hat ein Bewohner schwere Verbrennungen erlitten und ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht worden. Es werde nicht ausgeschlossen, dass ein weiterer Bewohner des Hauses bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag gestorben sei, teilte die Polizei mit.