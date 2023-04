Brand in Zoogeschäft - Gebäude stürzt ein: Hoher Sachschaden

Aßlar (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) ist das Gebäude eines Zoogeschäfts eingestürzt. Wie es zu dem Feuer am Samstagmorgen kam, war laut Polizei zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes seien keine Tiere in dem Laden gewesen. Verletzt wurde niemand.