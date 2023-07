Brandstiftung auf früherem Truppenübungsplatz vermutet

Das Feuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen, vermutlich angefacht durch den Wind fingen am Montagabend mehrere Glutnester wieder an zu brennen. Der Brand konnte auch am Dienstag zunächst nicht gelöscht werden. „Er ist unter Kontrolle, aber widerspenstig“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstagnachmittag. 132 Feuerwehrleute seien im Einsatz, in der Nacht zum Mittwoch würden es nicht weniger werden. Betroffen ist eine 7,5 Hektar große Freifläche mit Totholz auf dem Heidelbeerberg.