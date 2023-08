Braunkehlchen auch in Hessen stark bedroht

Wetzlar (dpa/lhe) - . Das Braunkehlchen als „Vogel des Jahres“ 2023 ist laut dem Naturschutzbund Nabu auch in Hessen stark bedroht. Gründe seien die intensive Landnutzung und die Klimaerwärmung, teilte der Nabu-Landesvorsitzende Maik Sommerhage in Wetzlar am Mittwoch mit. In den 1950er Jahren habe es in Hessen mehr als 1000 Brutpaare in fast allen Landesteilen gegeben, heute seien es 300. Die mit Abstand meisten Braunkehlchen leben im Bergland des Lahn-Dill-Kreises, auch im Kreis Marburg-Biedenkopf und im Vogelsberg gibt es noch größere Bestände.