Brennender Sattelzug sorgt für Vollsperrung auf A7

Bad Hersfeld (dpa) - . Ein Sattelzug hat auf der A7 Feuer gefangen und eine Vollsperrung verursacht. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet die Zugmaschine des 52-jährigen Fahrers aus Richtung Kassel kommend am Montagabend in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Er konnte den beladenen Sattelzug noch auf den Standstreifen lenken und sich selbst in Sicherheit bringen. Für die Löscharbeiten wurde die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, war noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend an.